Спасательные работы после взрыва газа в доме под Волгоградом завершены

ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС завершили спасательные работы в пятиэтажном доме в городе Волжском под Волгоградом, где в субботу произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

"Спасательные работы завершены", - сказала собеседница агентства. По ее словам, у одной из внутренних стен - перегородки между двумя квартирами - имеется небольшое отклонение, трещина. Несущие стены не повреждены и, предварительно, угрозы обрушения дома нет, добавили в пресс-службе.

По данным администрации Волгоградской области, 46 жильцов подъезда после взрыва газа проведут ближайшую ночь у родственников и друзей. "Одна семья из четырех человек - мама, папа и двое малолетних детей размещены на ночь в ПВР, они обеспечены горячим питанием. Остальные 46 жильцов эвакуированного сегодня из-за взрыва газа подъезда выразили желание ночевать у друзей и родственников", - сказал представитель администрации региона.

В областном управлении МЧС отметили, что ночью на месте ЧП у подъезда, где произошло ЧП, будут дежурить спасатели, также подъезд пятиэтажки взят под охрану полицией. "В воскресенье в светлое время суток специальная межведомственная комиссия проведет тщательное обследование дома и все экспертизы", - сказал представитель МЧС.