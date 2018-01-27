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Спасательные работы после взрыва газа в доме под Волгоградом завершены

Происшествия
27 января, 21:42 дата обновления: 27 января, 22:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

По данным администрации Волгоградской области, 46 жильцов дома проведут ближайшую ночь у родственников и друзей

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ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС завершили спасательные работы в пятиэтажном доме в городе Волжском под Волгоградом, где в субботу произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

"Спасательные работы завершены", - сказала собеседница агентства. По ее словам, у одной из внутренних стен - перегородки между двумя квартирами - имеется небольшое отклонение, трещина. Несущие стены не повреждены и, предварительно, угрозы обрушения дома нет, добавили в пресс-службе.

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По данным администрации Волгоградской области, 46 жильцов подъезда после взрыва газа проведут ближайшую ночь у родственников и друзей. "Одна семья из четырех человек - мама, папа и двое малолетних детей размещены на ночь в ПВР, они обеспечены горячим питанием. Остальные 46 жильцов эвакуированного сегодня из-за взрыва газа подъезда выразили желание ночевать у друзей и родственников", - сказал представитель администрации региона.

В областном управлении МЧС отметили, что ночью на месте ЧП у подъезда, где произошло ЧП, будут дежурить спасатели, также подъезд пятиэтажки взят под охрану полицией. "В воскресенье в светлое время суток специальная межведомственная комиссия проведет тщательное обследование дома и все экспертизы", - сказал представитель МЧС.

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