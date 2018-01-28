Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома под Волгоградом вернутся в квартиры через три дня

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Жильцы подъезда дома в городе Волжском под Волгоградом, где взорвался газ, смогут вернуться в свои квартиры через 2-3 дня. Об этом сообщил в воскресенье журналистам мэр Волжского Игорь Воронин.

Вечером 27 января в Волжском произошел взрыв бытового газа в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома. Хозяйка квартиры госпитализирована, из подъезда эвакуировали около 50 жильцов, которые сейчас размещены у родственников, одна семья в гостинице.

"Первый этап экспертизы завершен, но должны пройти определенные страховочные мероприятия, будут даны рекомендации управляющей компании, на это потребуется 2-3 дня, и тогда жители с 1 по 3 этаж смогут вернуться в свои квартиры. На 4 и 5 этажах потребуются ремонтные работы. Жителям этих верхних этажей будет предоставлено жилье в маневренном фонде", - сказал Воронин.

Он добавил, что доступ в квартиры для жильцов открыт, в сопровождении полиции они могут забрать все необходимое. Подъезд дома уже подключен к электроснабжению, от газоснабжения пока остается отключенным. Обследование дома проводят сотрудники института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета (ВолГТУ). "Жители трех первых этажей смогут жить эти 2-3 дня в гостинице "Ахтуба", где оборудован пункт временного размещения", - сказал мэр Волжского.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества"). Об этом сообщил в воскресенье журналистам зампрокурора города Волжского Георгий Галанин.

По данным облздрава, состояние 36-летней хозяйки квартиры, где произошел взрыв, стабильное, угрозы жизни нет. Она находится на лечении в горбольнице. Ранее сообщалось, что она получила 15% ожогов тела - кисти рук, лицо, дыхательные пути - первая и вторая степени ожогов.

Подъезд по прежнему остается под охраной Росгвардии и полиции, остальные семь подъездов не отключались от тепло-, газо- и электроснабжения, проживающим в них гражданам ничего не угрожает. По данным МЧС, дом был построен в 1971 году. Пожара и обрушения конструкций на месте ЧП не было, прокуратура проводит проверку в связи со взрывом.