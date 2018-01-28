СК возбудил дело об убийстве мужчины на западе Москвы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины около автобусной остановки на Славянском бульваре. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению", - сообщила она.

По версии следствия, вечером 28 января у подземного перехода вблизи остановки общественного транспорта "Славянский бульвар" неизвестный выстрелил, по предварительным данным, из травматического пистолета в мужчину 1989 года рождения. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают возможных очевидцев.