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Прокуратура выясняет наличие страховок у экипажа судна "Восток"

Происшествия
30 января, 4:40 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Также транспортная прокуратура совместно с СК на транспорте проверяет и другие документы компании-судовладельца

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинская транспортная прокуратура проверяет факт наличия страховки у экипажа судна "Восток", активные поиски которого накануне прекращены в Японском море. Об этом ТАСС сообщил заместитель прокурора Максим Лебедев.

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"Судовладелец предоставил нам документы о страховании, мы их проверяем, поэтому пока говорить о наличии страховок у экипажа преждевременно", - сказал Лебедев, не уточняя названия фирмы-страховщика. По его словам, Сахалинская транспортная прокуратура совместно со Следственным комитетом на транспорте проверяет и другие документы компании-судовладельца.

Во вторник два самолета МЧС России Бе-200 продолжили поиски пропавшего в Японском море судна "Восток". В МЧС принято решение продлить поиски по 31 января включительно, несмотря на решение Морского координационно-спасательного центра Владивостока (МСКЦ) о прекращении активной фазы поисков пропавшего "Востока". Как заявили в МСКЦ, искать его будут только проходящие мимо суда.

25 января в Японском море в 50 - 70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция. К концу дня в субботу были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. В воскресенье новых следов судна или команды спасатели не нашли. В понедельник активная фаза поисков была прекращена.

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