Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестные угрожают судье, арестовавшей двух радикалов за поджог храма УПЦ МП в Киеве

Происшествия
30 января, 23:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, января. /ТАСС

Татьяна Левицкая уже обратилась в полицию по этому факту

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Неизвестные угрожают судье Шевченковского районного суда Киева Татьяне Левицкой, которая избрала меру пресечения в виде ареста двум радикалам за поджог храма на территории Десятинного монастыря в центре украинской столицы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба судебной власти Украины.

"В два часа ночи я приехала домой на собственном автомобиле. Утром этого же дня на лобовом стекле автомобиля, который был припаркован возле моего дома, под дворником был кем-то подложен лист в виде буклета, где изображена семья (папа, мама и двое детей), а на обратной стороне выдержки из статей конституции Украины. Таким образом неизвестные следили за моим автомобилем от суда до дома, в котором я живу", - говорится в комментарии судьи, который опубликован на веб-портале судебной власти.

Учитывая тот факт, отмечает Левицкая, что у нее есть муж и двое детей, она восприняла данные действия как личную угрозу ей и ее семье в связи с выполнением правосудия на Украине. "По этому поводу я обратилась в полицию за выяснением, кем было подброшено это письмо", - добавила Левицкая.

В ночь на 25 января в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге храма на территории Десятинного монастыря в центре Киева, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата. В ходе осмотра места происшествия были обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью, которые направили на экспертизу. Подозреваемые в поджоге были задержаны, по данному факту столичная полиция возбудила уголовное дело. 28 января Шевченковский районный суд Киева арестовал их на 60 суток.

Рождества Пресвятой Богородицы Десятинный монастырь расположен в историческом центре Киева, рядом с первым каменным храмом в Киевской Руси - Десятинной церковью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
5
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
6
Ковальчук не намерен изучать правила для российских спортсменов на ОИ-2018
7
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама