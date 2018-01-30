Неизвестные угрожают судье, арестовавшей двух радикалов за поджог храма УПЦ МП в Киеве

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Неизвестные угрожают судье Шевченковского районного суда Киева Татьяне Левицкой, которая избрала меру пресечения в виде ареста двум радикалам за поджог храма на территории Десятинного монастыря в центре украинской столицы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба судебной власти Украины.

"В два часа ночи я приехала домой на собственном автомобиле. Утром этого же дня на лобовом стекле автомобиля, который был припаркован возле моего дома, под дворником был кем-то подложен лист в виде буклета, где изображена семья (папа, мама и двое детей), а на обратной стороне выдержки из статей конституции Украины. Таким образом неизвестные следили за моим автомобилем от суда до дома, в котором я живу", - говорится в комментарии судьи, который опубликован на веб-портале судебной власти.

Учитывая тот факт, отмечает Левицкая, что у нее есть муж и двое детей, она восприняла данные действия как личную угрозу ей и ее семье в связи с выполнением правосудия на Украине. "По этому поводу я обратилась в полицию за выяснением, кем было подброшено это письмо", - добавила Левицкая.

В ночь на 25 января в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге храма на территории Десятинного монастыря в центре Киева, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата. В ходе осмотра места происшествия были обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью, которые направили на экспертизу. Подозреваемые в поджоге были задержаны, по данному факту столичная полиция возбудила уголовное дело. 28 января Шевченковский районный суд Киева арестовал их на 60 суток.

Рождества Пресвятой Богородицы Десятинный монастырь расположен в историческом центре Киева, рядом с первым каменным храмом в Киевской Руси - Десятинной церковью.