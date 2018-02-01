Белых имеет право на реабилитацию по одному эпизоду, по которому был оправдан

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировской области Никита белых, приговоренный к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, имеет право на реабилитацию по одному эпизоду взятки, по которому был оправдан. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников.

"Суд оправдал Никиту Белых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ по преступлению получения взятки от [предпринимателя Альберта] Ларицкого в связи с непричастностью его к совершению данного преступления. За ним признано право на реабилитацию в части незаконного уголовного преследования", - сказал он.

Реабилитация предусматривает возможность возмещения имущественного вреда, включая расходы на получение юридической помощи, а также на возмещение вреда, включая извинения от прокурора, который тот приносит от имени государства за причиненный вред.

Речь идет об эпизоде, связанном с якобы получением Белых €200 тыс. в 2011-2012 годах через посредников от предпринимателя Альберта Ларицкого, которому в тот период принадлежали ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес". Суд оправдал его по эпизоду.

Белых признан виновным в получении взятки от другого собственника этих компаний Юрия Судгаймера, который, возглавив эти компании в 2013 году, выяснил, что компании не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестиционных проектов. Это грозило им расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства Кировской области и привело бы к невозможности ведения предпринимательской деятельности.

По данным СК, Белых обещал Судгаймеру содействие в том, чтобы правительство региона закрыло глаза на эти факты, и фирмы смогли продолжить хозяйственную деятельность. За это, по данным СК, он в 2014 году потребовал и в течение 2014-2016 годах частями получил от предпринимателя лично и через посредника взятку в размере €400 тыс., после чего был задержан с поличным при получении очередной части в €150 тыс.