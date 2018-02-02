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Поиск с воздуха пассажиров затонувшего в акватории Кирибати парома приостановлен

Происшествия
2 февраля, 3:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Отмечается, что искать выживших продолжат суда Кирибати

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ТАСС, 2 февраля. Власти Кирибати и Фиджи приняли решение приостановить поиск с воздуха пассажиров, находившихся на борту затонувшего в Тихом океане у берегов Кирибати парома. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

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"Спасательно-координационный центр Нанди и Кирибати решил, что продолжать поиск с воздуха более нецелесообразно", - заявил агентству представитель спасательно-координационного центра Новой Зеландии.

По данным газеты The New York Times поисками с воздуха занимались четыре самолета Новой Зеландии, Австралии и США. Издание отмечает, что искать выживших продолжат суда Кирибати.

Небольшой паром (деревянный катамаран) MV Butiraoi, на борту которого находилось 88 человек, в том числе 23 школьника, вышел с острова Ноноути 18 января и спустя два дня должен был прийти к расположенному примерно в 280 км к северо-западу столичному острову Тарава. Власти Кирибати узнали о том, что паром не пришел, лишь несколько дней спустя, после чего обратились за помощью к спасателям других стран.

В воскресенье летчики новозеландского патрульного самолета P-3K2 Orion заметили дрейфовавшую шлюпку, на которой находились семь человек, в том числе 14-летняя девочка. Спустя сутки к шлюпке сумели подойти рыбаки. Спасенные люди рассказали, что после того, как паром внезапно разломился и стал тонуть, пассажиры спешно его покинули, перебравшись на две шлюпки и плот, но другая шлюпка, как им кажется, перевернулась.

Республика Кирибати расположена в юго-западной части Тихого океана к востоку от Науру и к северу от Тувалу и Фиджи. В ее состав входят 33 маленьких атолла, 20 из которых необитаемы. Общая площадь прибрежной экономической зоны Кирибати превышает 3,5 млн кв. км. Численность населения страны составляет немногим более 100 тыс. человек, при этом свыше половины из них живут на крупнейшем атолле Тарава.

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