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Танкер с топливом заправил судно из КНДР в Приморье

Происшествия
3 февраля, 19:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, февраля. /ТАСС

Судно не смогло войти в порт Владивостока из-за подозрений таможни, что на его борту санкционный груз

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ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Танкер с топливом компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" заправил стоящее вблизи Владивостока судно Man Gyong Bong из КНДР. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Владимир Баранов.

"Танкер заправил судно из Северной Кореи", - сказал он.

Баранов уточнил, что как минимум до понедельника северокорейское судно не войдет в порт Владивостока.

"История отложена до понедельника, потому что таможня выходная", - объяснил гендиректор.

31 января судно Man Gyong Bong пришло из Раджина (КНДР) в Приморье с грузом корма для животных, но не смогло войти в порт Владивостока из-за подозрений таможни, что у него на борту санкционный груз. По данным Баранова, на судне находятся шесть контейнеров с китайским кормом для животных, который санкционным не является.

В ожидании решения проблемы судно трое суток простояло у острова Скрыплева на входе в пролив Босфор Восточный в 3 километрах к югу от Владивостока, а в субботу утром подало сигнал бедствия: на нем закончилось топливо, перестали работать бытовые приборы и обогреватели, подошли к концу запасы пищи и воды для 30 членов экипажа. На помощь компания-перевозчик направила танкер с топливом.

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