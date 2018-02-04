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Погибшие при обрушении стены в Омске разбирали аварийное здание незаконно

Происшествия
4 февраля, 19:09 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

В мэрии города сообщили, что погибшие не являлись работниками организации, которой администрация поручила разобрать здание

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ОМСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Два человека, погибшие в воскресенье при демонтаже конструкций нежилого аварийного дома в Омске, не являются работниками организации, которой администрация города поручила разобрать здание, сообщила пресс-служба мэрии Омска.

"Для организации сноса этого дома был заключен договор между управлением дорожного хозяйства и благоустройства Омска и частной организацией - ИП Жеребцов. По предварительной информации, подрядчик работ по разбору аварийного дома сегодня не производил. Сегодня на объект проникли неизвестные, и в результате обрушения погибли два человека", - рассказали в мэрии.

В городской администрации уточнили, что дом был расселен в прошлом году, а компания, которая занималась его сносом, должна была организовать охрану строения и безопасность проведения работ.

Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Павленко сообщил ТАСС, что ведомство в настоящий момент уже проводит проверку законности действий органов местного самоуправления при сносе и охране аварийного жилья.

"В ходе проверки обязательно будет дана оценка и этому факту", - уточнил Павленко.

Обрушение внешней стены двухэтажного нежилого аварийного дома произошло около 17:10 местного времени (14:30 мск). В результате ЧП погибли двое мужчин, которые незаконно разбирали конструкции здания. На месте происшествия работали девять сотрудников МЧС, было задействовано две единицы техники.

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