Суд арестовал до 5 апреля бывшего врио председателя правительства Дагестана Гамидова

Абдусамад Гамидов, во время рассмотрения ходатайства об аресте в Басманном суде © Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 5 апреля бывшего временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, предает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Гамидова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 апреля", - огласила решение судья Елена Ленская.

Следствие настаивало на заключении Гамидова под стражу, так как обвиняемый имеет возможность скрыться от суда и повлиять на ход следствия. "Он обвиняется в совершении тяжких преступлений и не имеет ограничений по состоянию здоровья, поэтому прошу суд удовлетворить ходатайство", - сказала следователь. Прокуратура позицию следствия поддержала. Гамидов попросил суд поместить его под домашний арест.

Защита Гамидова просила продлить ему срок задержания, суд отказал в этом ходатайстве. "Нам необходимо собрать все характеризующие документы", - сказала адвокат, отметив, что Гамидов - "достойный гражданин Дагестана, ведь его не просто так избрали на эту должность". Адвокат рассказал, что в связи с таким быстрым задержанием и предъявлением обвинения у них не было времени подготовиться должным образом.

При этом адвокат Абдусамада Гамидова сообщил, что не будет обжаловать избранную меру пресечения.

"Решение обжаловать не намерен. К сожалению, опыт показывает, что в этом нет смысла", - сказал адвокат Руслан Сулейманов.

Бывший врио вице-премьера правительства Дагестана Шамиль Исаев и бывший министр образования республики Шахабас Шахов судом также арестованы до 5 апреля. Гамидов, Исаев и Шахов не признали вину в мошенничестве.