Суд Южно-Сахалинска продолжил оглашение приговора по делу Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Суд Южно-Сахалинска в среду продолжил оглашение приговора по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и ряда его подчиненных, обвиняемых в получении взяток в крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Заседание суда Южно-Сахалинска возобновилось в 10:00 местного времени (02:00 мск). На скамье подсудимых, помимо Хорошавина, - его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем".
Судья Елена Поликина продолжила чтение доказательств стороны обвинения. По мнению адвокатов, после озвучивания доказательств стороны обвинения, судья будет оглашать доводы защиты.
Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению по существу дела экс-губернатора и ряда его бывших подчиненных, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, 6 марта 2017 года.
Представитель гособвинения Денис Штундер 28 ноября в ходе прений по делу Хорошавина попросил для экс-губернатора Сахалинской области 13 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа, для бывшего зампреда правительства Карепкина - 8 лет колонии строгого режима и штраф в трехкратном размере взятки, для экс-министра сельского хозяйства области Борисова - 7 лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере от суммы взятки, для бывшего помощника Хорошавина Икрамова - 9,5 года в исправительной колонии строгого режима и штраф в 300 млн рублей.
20 декабря 2017 года в суде закончились прения сторон, и судья ушла в совещательную комнату для составления приговора. Первоначально оглашение приговора было назначено на 22 января, однако позже судья перенесла его на 6 февраля.