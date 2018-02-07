Суд Южно-Сахалинска продолжил оглашение приговора по делу Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Суд Южно-Сахалинска в среду продолжил оглашение приговора по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и ряда его подчиненных, обвиняемых в получении взяток в крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Заседание суда Южно-Сахалинска возобновилось в 10:00 местного времени (02:00 мск). На скамье подсудимых, помимо Хорошавина, - его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем".

Судья Елена Поликина продолжила чтение доказательств стороны обвинения. По мнению адвокатов, после озвучивания доказательств стороны обвинения, судья будет оглашать доводы защиты.

Дело Хорошавина

Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению по существу дела экс-губернатора и ряда его бывших подчиненных, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, 6 марта 2017 года.

Представитель гособвинения Денис Штундер 28 ноября в ходе прений по делу Хорошавина попросил для экс-губернатора Сахалинской области 13 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа, для бывшего зампреда правительства Карепкина - 8 лет колонии строгого режима и штраф в трехкратном размере взятки, для экс-министра сельского хозяйства области Борисова - 7 лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере от суммы взятки, для бывшего помощника Хорошавина Икрамова - 9,5 года в исправительной колонии строгого режима и штраф в 300 млн рублей.

20 декабря 2017 года в суде закончились прения сторон, и судья ушла в совещательную комнату для составления приговора. Первоначально оглашение приговора было назначено на 22 января, однако позже судья перенесла его на 6 февраля.