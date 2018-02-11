Медведев распорядился создать комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-148

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе, сообщила пресс-служба кабмина.

"Премьер-министр своим распоряжением создал комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим в связи с авиакатастрофой", - сообщили в пресс-службе. "Комиссию возглавляет Максим Соколов", - уточнили в правительстве.

"Председатель правительства дал указания министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову принять в соответствии с их компетенцией все необходимые меры в связи со случившейся трагедией", - отметили также в пресс-службе.

"Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Московской области", - сообщили в правительстве.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

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