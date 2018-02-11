Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев распорядился создать комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-148

Происшествия
11 февраля, 17:17 UTC+3 МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе, сообщила пресс-служба кабмина.

Смотрите также

Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

"Премьер-министр своим распоряжением создал комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим в связи с авиакатастрофой", - сообщили в пресс-службе. "Комиссию возглавляет Максим Соколов", - уточнили в правительстве.

"Председатель правительства дал указания министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову принять в соответствии с их компетенцией все необходимые меры в связи со случившейся трагедией", - отметили также в пресс-службе.

"Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Московской области", - сообщили в правительстве.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение Ан-148 в Подмосковье
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Пучков, Владимир Андреевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
2
Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье
3
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
4
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
5
Авиакомпания "Саратовские авиалинии". Досье
6
Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн
7
По факту крушения Ан-148 в Подмосковье возбуждено дело о нарушении правил полетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама