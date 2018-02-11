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Поисково-спасательный отряд не обнаружил выживших на месте падения Ан-148

Происшествия
11 февраля, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Отряд установил точное место падения и провел разведку территории

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На месте крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"

На месте крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"

© Life.ru via AP

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел", участвовавший в поиске обломков упавшего в Подмосковье самолета Ан-148, не смог обнаружить выживших.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Вертолет отряда "Ангел" по задаче координационного центра поиска и спасания Росавиации вылетал на место крушения самолета Ан-148. Задача была установить место падения и произвести разведку местности на предмет выживших. Наша разведка местности по поиску выживших результатов не дала", - сообщили в пресс-службе "Ангела".

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что выживших на месте катастрофы нет.

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