Сертификат летной годности разбившегося Ан-148 истекал 1 июня

САРАТОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Сертификат летной годности самолета Ан-148, который потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Подмосковья, истекал 1 июня 2018 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель транспортного прокурора Саратовской области Станислав Прохоров.

"Самолет имел сертификат летной годности воздушного судна до 1 июня 2018 года", - сказал Прохоров.

Собеседник агентства уточнил, что данный сертификат был присвоен самолету 2 июня 2016 года.

"Последний раз самолет осматривался в порядке оперативного технического обслуживания в городе Пензе. Замечаний к состоянию воздушного судна не было", - подчеркнул Прохоров.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. По последним данным, не выжил никто.