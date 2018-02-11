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Сертификат летной годности разбившегося Ан-148 истекал 1 июня

Происшествия
11 февраля, 21:30 дата обновления: 11 февраля, 21:45 UTC+3

Данный сертификат был присвоен самолету 2 июня 2016 года, уточнил заместитель транспортного прокурора Саратовской области Станислав Прохоров

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САРАТОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Сертификат летной годности самолета Ан-148, который потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Подмосковья, истекал 1 июня 2018 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель транспортного прокурора Саратовской области Станислав Прохоров.

"Самолет имел сертификат летной годности воздушного судна до 1 июня 2018 года", - сказал Прохоров.

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Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", архив

Пассажирский самолет Ан-148. Досье

Собеседник агентства уточнил, что данный сертификат был присвоен самолету 2 июня 2016 года.

"Последний раз самолет осматривался в порядке оперативного технического обслуживания в городе Пензе. Замечаний к состоянию воздушного судна не было", - подчеркнул Прохоров.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. По последним данным, не выжил никто.

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