МЧС обследует зону крушения Ан-148 беспилотниками и дополнительно доставит туда снегоходы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Зона крушения самолета Ан-148 в Подмосковье будет обследована беспилотниками для определения основных точек проведения поисково-спасательных работ. Об этом в воскресенье сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"С утра будет проведена разведка зоны крушения беспилотниками для определения совместно со Следственным комитетом основных точек для проведения поисковых работ", - сказал он в ходе селекторного совещания, которое провел глава МЧС Владимир Пучков.

Полетыкин сообщил, что на 22:30 мск поисковые работы продолжаются. Общая группировка на месте ЧП составляет почти 600 человек. "Ведутся следственные действия. Работа спасателей организована в три смены", - сказал Полетыкин.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что МЧС выделит снегоходы для работы экспертов МАК и следователей СК. "Завтра с раннего утра эта работа будет организована", - сказал он.