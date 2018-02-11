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МЧС обследует зону крушения Ан-148 беспилотниками и дополнительно доставит туда снегоходы

Происшествия
11 февраля, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Также начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин отметил, что работа спасателей организована в три смены

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Зона крушения самолета Ан-148 в Подмосковье будет обследована беспилотниками для определения основных точек проведения поисково-спасательных работ. Об этом в воскресенье сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

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"С утра будет проведена разведка зоны крушения беспилотниками для определения совместно со Следственным комитетом основных точек для проведения поисковых работ", - сказал он в ходе селекторного совещания, которое провел глава МЧС Владимир Пучков.

Полетыкин сообщил, что на 22:30 мск поисковые работы продолжаются. Общая группировка на месте ЧП составляет почти 600 человек. "Ведутся следственные действия. Работа спасателей организована в три смены", - сказал Полетыкин.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что МЧС выделит снегоходы для работы экспертов МАК и следователей СК. "Завтра с раннего утра эта работа будет организована", - сказал он.

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