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СК проверит версию МАК о крушении самолета Ан-148 наряду с другими версиями

Происшествия
13 февраля, 17:14 дата обновления: 13 февраля, 17:22 UTC+3

Причиной катастрофы могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков, считают в Межгосударственном авиационном комитете

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© Наталья Дмитрак/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ наряду с другими версиями проверит и версию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о возможных причинах крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, анализ специалистов МАК о расшифровке данных бортового параметрического самописца самолета получен ведомством.

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"В соответствии с предположениями представителей МАК фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева. Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими", - сообщила Петренко.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, никто не выжил. 

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