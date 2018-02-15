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Стрельбу в школе во Флориде открыл бывший ученик

Происшествия
15 февраля, 1:39 дата обновления: 15 февраля, 3:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, февраля. /ТАСС

По данным телеканала WSVN, стрелка зовут Николас Круз

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НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Человек, открывший стрельбу в школе Stoneman Douglas в городе Паркленд (штат Флорида), ранее обучался в этой школе. Об этом сообщил в среду журналистам шериф округа Броуард (штат Флорида) Скотт Исраэль.

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"Сейчас он в этой школе не обучается", - добавил он, уточнив, что стрелявшему 18 лет.

По словам шерифа, 14 пострадавших при стрельбе доставлены в госпитали. Он не уточнил, в каком состоянии они находятся. "То, что произошло - это катастрофа, у меня просто нет слов", - добавил он.

Как сообщил шериф, сейчас полицейские проводят тщательный осмотр здания. "Только после того, как осмотр будет завершен, мы приступим к следующему этапу расследования", - добавил он.

Об инциденте

В интервью телекомпании WSVN один из учащихся школы сообщил, что знал стрелявшего. "Он постоянно попадал в неприятности и занимался стрельбой, поскольку это давало ему, видимо, чувство превосходства", - добавил этот школьник. WSVN также сообщила со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах, что стрелка зовут Николас Круз. 

По данным CNN, который ссылается на источники в правоохранительных органах, Круз стрелял из полуавтоматической винтовки с магазином, рассчитанном на 30 патронов в стандартной комплектации. Телеканал отмечает, что  данный тип оружия рассчитан на одиночную стрельбу и позволяет поражать цели точнее, чем автомат.

Шериф округа Броуард Скотт Исраэль сообщил, что в результате стрельбы погибли 17 человек, из которых двое скончались от ранений уже в больнице. Николас Круз был ранее отчислен из школы, где в среду произошло ЧП, "за нарушение дисциплины". Стрелок имел при себе "множество магазинов" с боезапасом, уточнил Исраэль.

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