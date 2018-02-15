Власти округа Броуард предположили, что могло спровоцировать стрелка во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Виновник стрельбы в школе в городе Паркленд (штат Флорида) в среду мог совершить нападение из-за нервного срыва. Об этом сообщил в эфире телекомпании CNN комендант школ округа Броуард Роберт Рунси.

"Проблемы с душевным здоровьем в нашей стране безусловно набирают размах и представляют собой серьезный вызов. К ним нужно сформировать должный подход как на уровне школьной системы образования, так и в целом в обществе. Это необходимо сделать, чтобы не допустить повторения в США трагедий, подобных нынешней", - подчеркнул он.

"Прежде всего, нужно уметь заранее выявлять людей, испытавших моральный стресс и способных из-за этого решиться на преступление", - добавил Рунси. По его оценке, "остается только молиться о том, чтобы этот день [в Паркленде] больше не повторился".

"Мы не получали никаких предупреждений или указаний на это", - отметил Рунси, отвечая на вопрос, были ли у властей сведения о готовящемся нападении. "Как я уже сказал, мы проведем доскональное расследование, которое должно расставить все на свои места", - добавил он.

Управление шерифа округа сообщило, что число раненых при стрельбе в школе составляет минимум 14 человек. Стрелявший пойман. По предварительным данным, речь идет о бывшем учащемся школы, в которой произошло ЧП.

Как сообщали американские СМИ, число пострадавших в среду в результате стрельбы может составлять от 20 до 50 человек. Число жертв может достигать семи человек, однако официально эти сведения телекомпании CBS не подтверждаются. В школе учатся более трех тысяч детей. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики.