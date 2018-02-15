ФБР взяло руководство над расследованием стрельбы в школе во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Отделение ФБР в штате Флорида взяло на себя руководство расследованием причин и обстоятельств стрельбы, происшедшей в среду в школе в городе Паркленд. Об этом сообщил в эфире телекомпании CNN член Сената Конгресса Билл Нельсон (демократ от штата Флорида).

"Обычно ФБР вмешивается в ситуацию, если речь идет о терроре. Федералы проводят расследование вместе с правоохранительными органами на местах по факту террористического акта, пока не будет доказано обратного", - пояснил сенатор. "Это стандартный протокол", - добавил он.

Нельсон, однако, не согласился с постановкой вопроса о том, что задержанный стрелок может быть связан с террористической организацией. "Нет, я не это имел в виду. Я отвечал на вопрос, почему именно ФБР возглавило расследование. Речь идет о нападении на массу людей", - пояснил сенатор.

Управление шерифа округа Броуард в Twitter сообщило, что число раненых при стрельбе в школе составляет минимум 14 человек. Число жертв может достигать семи человек, однако официально эти сведения телекомпании CBS не подтверждаются. В школе учатся более 3 тыс. детей.