Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФБР взяло руководство над расследованием стрельбы в школе во Флориде

Происшествия
15 февраля, 2:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, февраля. /ТАСС

Член Сената Конгресса Билл Нельсон отметил, что ведомство проводит расследование по факту террористического акта, "пока не будет доказано обратного"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Отделение ФБР в штате Флорида взяло на себя руководство расследованием причин и обстоятельств стрельбы, происшедшей в среду в школе в городе Паркленд. Об этом сообщил в эфире телекомпании CNN член Сената Конгресса Билл Нельсон (демократ от штата Флорида).

Смотрите также

Стрельбу в школе во Флориде открыл бывший ученик

Задержан стрелок, открывший огонь в школе во Флориде

Трампа известили об инциденте со стрельбой в школе во Флориде

"Обычно ФБР вмешивается в ситуацию, если речь идет о терроре. Федералы проводят расследование вместе с правоохранительными органами на местах по факту террористического акта, пока не будет доказано обратного", - пояснил сенатор. "Это стандартный протокол", - добавил он.

Нельсон, однако, не согласился с постановкой вопроса о том, что задержанный стрелок может быть связан с террористической организацией. "Нет, я не это имел в виду. Я отвечал на вопрос, почему именно ФБР возглавило расследование. Речь идет о нападении на массу людей", - пояснил сенатор.

Управление шерифа округа Броуард в Twitter сообщило, что число раненых при стрельбе в школе составляет минимум 14 человек. Число жертв может достигать семи человек, однако официально эти сведения телекомпании CBS не подтверждаются. В школе учатся более 3 тыс. детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в США Стрельба во Флориде
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховный суд рассмотрит иск Собчак об отмене регистрации Путина 16 февраля
2
МОК: беседа Баха с российскими спортсменами на ОИ получилась откровенной
3
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
4
Как новый порядок погашения кредитов поможет уменьшить платежи
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
НАТО призывает РФ к транспарентности при размещении "Искандеров"
7
Суд в США огласил приговоры россиянам Дринкману и Смилянцу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама