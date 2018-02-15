Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.02:
$ 56.59
€ 70.67
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК приобщил к материалам уголовного дела результаты расшифровки самописцев Ан-148

Происшествия
15 февраля, 19:35 UTC+3 МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

Следователи изучают полученную информацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России получил от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) материалы расшифровок бортовых самописцев Ан-148. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"СК России получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями", - сообщила она.

Смотрите также

СК проверит версию МАК о крушении самолета Ан-148 наряду с другими версиями

Экспертам МАК удалось расшифровать речевой самописец разбившегося самолета Ан-148

В США заявили, что Россия не обращалась за помощью в расследовании катастрофы Ан-148

Только по результатам всего расследования "будут достоверно установлены все обстоятельства трагедии, на основании чего следствие примет процессуальное решение", добавила представитель СК. Сейчас следствие по делу находится в активной стадии: продолжается работа на месте крушения, следователи работают также и в других городах, изымая документацию и допрашивая свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, отметила Петренко.

В четверг министр транспорта РФ Максим Соколов сказал, что экспертам МАК в целом удалось расшифровать речевой самописец Ан-148. Ранее МАК сообщил, что расшифрован параметрический бортовой самописец. Специалисты комитета после завершения расшифровки данных этого черного ящика пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.

Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение Ан-148 в Подмосковье
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
2
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных в 2017 году
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
МАК: расшифровка речевого бортового самописца разбившегося Ан-148 продолжается
5
Татьяна Тарасова: Савченко выстрадала золото ОИ своей любовью к фигурному катанию
6
Премьер Польши связал "российскую военную угрозу" с прокладкой "Северного потока"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама