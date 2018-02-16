Активы Захарченко на сумму более 9 млрд рублей пока не переданы Росимуществу

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Подлежащее обращению в доход государства имущество полковника полиции Дмитрия Захарченко и его семьи пока не передано в Росимущество, сообщил в эфире телеканала РБК глава ведомства Дмитрий Пристансков.

"На настоящий момент, по моей информации, имущество полковника Захарченко не передано Росимуществу. Будем ждать", - сообщил он, подтвердив, что в дальнейшем активы будут реализованы в пользу государства.

1 декабря 2017 года Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из решения суда, подлежащее обращению в доход государства имущество Захарченко и его близких будет передано в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте передадут в федеральный бюджет.

Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову. Всего он обвиняется в получении четырех взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.