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Губернатор Флориды потребовал отставки главы ФБР из-за бездействия

Происшествия
17 февраля, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Ранее в бюро признали, что должным образом не отреагировали на информацию о нападении в школе

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© AP Photo/Wilfredo Lee

ТАСС, 17 февраля. Губернатор штата Флорида Рик Скотт потребовал отставки главы Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея из-за бездействия службы после предупреждений о "флоридском стрелке". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора на сайте.

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"Неспособность ФБР принять меры против этого убийцы неприемлема. ФБР признало, что в прошлом месяце с ними связался человек, который сообщил им о намерении Круза убить людей и о его возможности устроить стрельбу в школе. Семнадцать невинных людей мертвы - и признание [главой ФБР] ошибки не означает ее признания. <...> Директор ФБР должен уйти в отставку", - заявил губернатор.

Ранее в пятницу сотрудники ФБР признали, что не отреагировали должным образом, получив в январе предупреждение о том, какую угрозу для общественности представляет Николас Круз, который в среду устроил стрельбу в школе в штате Флорида. Как следует из документа, 5 января текущего года в бюро позвонило некое лицо, сообщившее, что Круз вызывает у него опасения. Звонивший отметил, что Круз оставляет вызывающие тревогу записи в соцсетях и может начать стрельбу в школе. Глава ведомства Кристофер Рэй указал, что в бюро проводят расследование в связи с произошедшим.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз впервые предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения.

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