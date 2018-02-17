Медики зафиксировали 20 случаев острой кишечной инфекции в детсаду №2248

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Столичные медики зафиксировали 20 случаев острой кишечной инфекции в детском саду №2248, шестеро воспитанников были госпитализированы с температурой и рвотой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее директор школы №492, в структуру которой входит детский сад №2248, Жанна Разоренова, сообщила ТАСС, что дошкольное учреждение закрылось на карантин до 26 февраля в связи с низкой посещаемостью, однако речи о массовом отравлении не идет.

"В период с 15 по 17 февраля зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции среди детей разных групп детского сада при школе №492 и работников этого учреждения. Из них шестеро детей были госпитализированы в детские больницы Москвы с клиническими проявлениями заболевания: повышенная температура, вялость, рвота в течение одного-двух дней", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пятеро детей находятся на стационарном лечении, всем им оказывается необходимая медицинская помощь, "их состояние средней тяжести, ближе к удовлетворительному". Один ребенок уже выписан домой на амбулаторное наблюдение, еще 14 человек находятся дома на амбулаторном наблюдении медиков.

Как сообщила ТАСС куратор образовательных организаций Южного административного округа города Москвы (входит в столичный департамент образования) Анна Мельникова, школа совместно с Роспотребнадзором и поликлиникой организовала забор анализов у всех детей, сотрудников дошкольных групп и сотрудников комбината детского питания. Также взяты смывы со всех поверхностей в групповых помещениях, местах общего пользования и на пищеблоке. "На анализ направлены образцы суточной пробы пищевых продуктов и питьевой воды. Причины произошедшего тщательно исследуются, до получения результатов анализов делать выводы о характере данного факта рано", - добавила собеседница агентства.

Некоторые СМИ ранее сообщали, что один из родителей заявил о массовом отравлении детей в детсаду, при этом отмечалось, что количество отравившихся детей якобы превышает 80 человек. Малышам, согласно информации в СМИ, стало плохо после обеда 15 февраля.