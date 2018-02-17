В МВД опровергают гибель мужчины под колесами электрички на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу опровергло информацию о гибели мужчины под колесами электрички на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в управлении.

"По предварительной информации, на перегоне Сортировочная - Новая электропоездом сообщением Москва - 47 км травмирован мужчина. В настоящее время он госпитализирован. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что в районе шоссе Энтузиастов и железнодорожной станции "Новая" Казанского направления МЖД электричка Москва - 47 км совершила наезд на мужчину, который скончался до прибытия бригады медиков. Причиной инцидента стал несанкционированный переход путей.