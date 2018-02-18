Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о стрельбе в Дагестане

Происшествия
18 февраля, 19:13 UTC+3 МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Личность нападавшего установлена

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о стрельбе в Кизляре, в ходе которой местный житель застрелил пятерых человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Смотрите также

Мэр Кизляра заявил, что стрельба была открыта по выходящим из храма прихожанам

Стрельбу в Дагестане открыл 22-летний местный житель

МВД Дагестана не подтвердило информацию о задержании женщины после стрельбы в Кизляре

"Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела, взяв его на контроль", - сказала Петренко.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

"По имеющимся у следствия данным, мужчина открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четверо из них погибли, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась", - уточнила Петренко.

При попытке задержания нападавший ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен. Его личность уже установлена. Им оказался местный житель 1995 года рождения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инцидент со стрельбой у храма в Кизляре
Страны
Россия
Персоны
Бастрыкин, Александр Иванович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свищев: официального подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого нет
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Сторонники Саакашвили на митингах в Киеве и других городах призывают Порошенко к отставке
5
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
6
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
7
Мэр Кизляра заявил, что стрельба была открыта по выходящим из храма прихожанам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама