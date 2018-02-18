Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о стрельбе в Дагестане

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о стрельбе в Кизляре, в ходе которой местный житель застрелил пятерых человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела, взяв его на контроль", - сказала Петренко.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

"По имеющимся у следствия данным, мужчина открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четверо из них погибли, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась", - уточнила Петренко.

При попытке задержания нападавший ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен. Его личность уже установлена. Им оказался местный житель 1995 года рождения.