Летчик Ярошенко лишен прогулок и покупок из-за инцидента в американской колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Российскому летчику Константину Ярошенко, который отбывает 20-летний срок лишения свободы в американской тюрьме, ограничили покупки, прогулки и свидания с родственниками из-за инцидента в колонии. Однако сам Ярошенко не имеет отношения к произошедшему, рассказал ТАСС по телефону адвокат Алексей Тарасов, защищающий интересы летчика.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение директору Федерального бюро тюрем министерства юстиции США (ФБТ) Марку Инчу в защиту прав Константина Ярошенко. Омбудсмен просит разрешить Ярошенко приобретать продукты и лекарства, а также не сокращать ему прогулки и количество свиданий с родственниками - до одного раза в неделю.

"Как я понимаю, это (ограничения покупок, прогулок, свиданий - прим. ТАСС) связано с коллективным наказанием, которое не имеет никакого отношения непосредственно к самому Ярошенко. Я понимаю, что имел место определенный инцидент на территории тюрьмы, из-за которого многие заключенные, не только Ярошенко, лишились многих привилегий, в их числе прогулки, возможность приобретать вещи в магазине тюремном. Конечно, мы это не приветствуем. Мы ранее писали в федеральную тюрьму с обращением, что считаем коллективные наказания неуместными", - пояснил Тарасов.

По его словам, ранее удавалось снять некоторые ограничения с Ярошенко. "Поэтому, я считаю, что есть определенный повод надеяться на то, что так или иначе эти ограничения тоже будут сняты", - добавил адвокат.

Как сообщил Тарасов, с тех пор как Константин Ярошенко начал отбывать наказание в американской тюрьме, родственники его не посещали из-за того, что они находятся в России, в Ростове-на-Дону. А сокращение количества свиданий с двух раз в неделю до одного "ставит под вопрос даже целесообразность такого визита". Сейчас на встречу с летчиком ездят только адвокат и российские дипломаты.

"Понятно, что все это очень дорого будет стоить - нахождение в США и поездка, и все ради того, чтобы видеть человека раз в неделю. Я понимаю, конечно, что даже один раз в неделю - это гораздо лучше, чем вообще не видеться годами. Конечно, хотелось бы, чтобы на тот момент, когда жена и дочь решат туда приехать, чтобы у них было больше возможностей видеться", - рассказал он.

Состояние удовлетворительное

По словам адвоката, в целом состояние здоровья Ярошенко - удовлетворительное. "По моим данным, его состояние более или менее удовлетворительное, стабильное", - пояснил собеседник агентства, добавив, что его доверитель из-за пыток, которые перенес перед арестом в Либерии много лет назад, до сих пор жалуется на зубную боль. "Это давняя тема, касается пыток, которые он перенес в Либерии, человека пытали, выбивали зубы", - добавил Тарасов.

Супруга летчика Виктория Ярошенко также рассказала ТАСС, что у Константина проблемы "по стоматологии", а новые ограничения, в том числе, касаются и стоимости лекарств, которые разрешено покупать.

"Только по стоматологии проблемы [у Константина Ярошенко] и все. <…> Ограничили суммы, на которые это [лекарства] можно покупать", - пояснила ТАСС супруга летчика, добавив, что других жалоб нет.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Ярошенко успешно перенес операцию, направленную на устранение последствий пыток.

В чем обвиняют Ярошенко

Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.

В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.