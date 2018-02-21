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По факту ДТП в Мурманской области возбуждено уголовное дело

Происшествия
21 февраля, 19:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, февраля. /ТАСС

Дело возбуждено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человек"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутного такси в Мурманской области, в результате которого пострадали 15 человек, сообщила в среду ТАСС помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталья Тростина.

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"Следственным комитетом РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутного такси на автомобильной дороге Апатиты - Кировск, в результате которого пострадали 15 человек. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сказала она.

В среду днем пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Kia, пострадали трое несовершеннолетних и 12 взрослых. 

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