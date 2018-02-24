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NYT: предупреждавшая о стрелке из Флориды женщина была уверена, что он прибегнет к насилию

Происшествия
24 февраля, 5:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, февраля. /ТАСС

Женщина также утверждала, что Николас Круз часто говорил о террористической группировке ИГ

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© AP Photo/Gerald Herbert

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Женщина, которая в январе по телефону предупредила ФБР США об угрозе для общественности со стороны Николаса Круза, устроившего в среду стрельбу в школе в штате Флорида, выражала уверенность в том, что он рано или поздно совершит преступление, прибегнув к насилию. Об этом свидетельствует стенограмма ее беседы с оператором, опубликованная в пятницу рядом СМИ, в том числе газетой The New York Times.

Разговор состоялся 5 января и длился около тринадцати минут. Женщина, имя которой не разглашается, в частности, заявила, что крайне обеспокоена поведением и психическим состоянием Круза. По ее словам, молодой человек, которому 19 лет, по умственному развитию соответствует 12-летнему или 14-летнему и хочет покончить с собой после смерти приемной матери. Звонившая отметила, что Круз также высказывал желание совершать убийства и скупает огнестрельное оружие и боеприпасы.

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"Я знаю, что он взорвется", - сказала женщина. Она выразила опасения, что молодой человек "пойдет в школу и устроит стрельбу". Звонившая отметила, что Круз проявляет жестокость к животным и склонен к внезапным вспышкам агрессии. Она также заострила внимание на том, что молодой человек "говорит об ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)" и интересуется арабским языком.

Женщина сообщила оператору, что у Круза есть несколько страниц в социальных сетях, на которых он пишет, что хочет совершить убийства, а также размещает снимки мертвых животных и огнестрельного оружия. Звонившая отметила, что пыталась предупредить о своих опасениях местную полицию и людей, знавших Круза, однако это не принесло результатов.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. По данным СМИ, он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.

ФБР 16 февраля распространило заявление, в котором признало, что его сотрудники не отреагировали должным образом, получив предупреждение о Крузе. В документе констатировалось, что данную информацию "нужно было передать отделению ФБР в Майами, где провели бы необходимые следственные мероприятия". Как подчеркивается в заявлении, "эти правила не были соблюдены". Глава ведомства Кристофер Рэй указал, что в бюро проводят расследование в связи с произошедшим и "пересматривают процедуры, касающиеся реагирования на получение информации от общественности".

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