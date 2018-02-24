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"Мосгаз" исключает версию взрыва бытового газа в доме на севере Москвы

Происшествия
24 февраля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

По мнению специалистов, причиной пожара стал непогашенный окурок

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МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. "Мосгаз" исключает версию взрыва бытового газа в жилом доме на севере Москвы, где при пожаре в субботу погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Информация о хлопке газа не подтверждается. Все крановые узлы газового прибора находятся в исправном состоянии. Предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок", - говорится в сообщении.

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На севере Москвы горели три балкона жилого дома

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что в жилом доме по адресу: проезд Кадомцева, 19, горели три балкона на шестом и седьмом этажах. В результате происшествия погиб один человек, еще одного эвакуировали в тяжелом состоянии. Пожар потушен, его причины устанавливаются.

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