"Мосгаз" исключает версию взрыва бытового газа в доме на севере Москвы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. "Мосгаз" исключает версию взрыва бытового газа в жилом доме на севере Москвы, где при пожаре в субботу погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Информация о хлопке газа не подтверждается. Все крановые узлы газового прибора находятся в исправном состоянии. Предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок", - говорится в сообщении.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что в жилом доме по адресу: проезд Кадомцева, 19, горели три балкона на шестом и седьмом этажах. В результате происшествия погиб один человек, еще одного эвакуировали в тяжелом состоянии. Пожар потушен, его причины устанавливаются.