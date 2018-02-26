СК не исключает новых обвинений по делу "Дальспецстроя"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России расследует еще несколько эпизодов по делу "Дальспецстроя". Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко в связи с вынесенным Дальневосточным окружным военным судом приговором бывшему главе "Дальспецстроя" Юрию Хризману и еще троим фигурантам дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 5,2 млрд рублей.

"В настоящее время продолжается расследование других эпизодов преступной деятельности, связанных с нецелевым расходованием денежных средства "Дальспецстроя", - сообщила представитель СК.

Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске огласил в понедельник приговор по делу о злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный, фигурантами которого были экс-руководитель "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Ашихмин и бывший вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов.

Михаил Хризман приговорен к 5,5 года лишения свободы, Чудов - к шести годам лишения свободы, Ашихмин - к семи годам лишения свободы. Главного фигуранта дела Юрия Хризмана суд приговорил к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей.