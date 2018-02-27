Водитель грузовика спровоцировал ДТП с девятью жертвами в Башкирии

УФА, 27 февраля. /ТАСС/. Водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом в Башкирии, в результате чего погибли девять человек, еще четверо, по уточненным данным, пострадали. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.

"По предварительным данным следствия, водитель грузового автомобиля MAN, следовавший в сторону Уфы, не справился с управлением. В результате произошло столкновение со встречным пассажирским автобусом и последующее опрокидывание автомашин в кювет. Восемь пассажиров и водитель автобуса от полученных травм скончались на месте. Два пассажира с тяжелыми травмами направлены в Ашинскую городскую больницу, еще двое - в Иглинскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. Следователи проводят проверку по факту происшествия. В частности, они дадут "оценку соответствия оказания услуг требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", уточнили в ведомстве.

Пострадавшие доставлены в больницу Аши

Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, уточнили в минздраве по Челябинской области. "Из города Аши на место ДТП выезжали две бригады скорой помощи. Две женщины с места аварии госпитализированы в Ашинскую городскую центральную больницу. Одной женщине 65 лет, она в крайне тяжелом состоянии, очень серьезные травмы, второй женщине - 31 год, она в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе министерства. Еще двое пострадавших находится в больнице Иглинского района Башкирии.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что автобус прибыл в Башкирию из соседнего региона. "Предварительно, это автобус из Челябинской области, который сегодня прибыл днем в Уфу, забрал пассажиров и выехал обратно. Не исключено, что часть пассажиров были жителями Челябинской области", - сказал собеседник агентства.

Сейчас устанавливаются личности погибших и пострадавших, также уточняется информация о фирме, занимавшейся перевозками пассажиров. По неофициальным данным, она принадлежит бизнесмену из Челябинской области.

Прокурорская проверка и помощь властей

"Прокуратура республики организовала проверку по факту произошедшего на трассе М-5 "Урал" около села Улу-Теляк ДТП с участием пассажирского автобуса", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В ходе проверки "планируется дать оценку достаточности принимаемых Госавтоинспекцией мер по предупреждению аварийности, проверить исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги, а также законность деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности при транспортировке пассажиров".

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора республики, добавили в ведомстве.

Держит ситуацию на контроле и глава Башкирии Рустэм Хамитов. "Главе республики было незамедлительно доложено об аварии в Иглинском районе. Рустэм Хамитов дал необходимые поручения правительству республики, дорожным и экстренным службам оказать помощь пострадавшим, родственникам погибших, в кратчайшие сроки установить причины дорожной трагедии", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в аварии с микроавтобусом в Башкирии.

"Губернатор Челябинской области отдал три поручения. Первое: организовать взаимодействие с МЧС. Второе: по оказанию медицинской помощи пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице в Аше, им будет оказана максимально возможная медицинская помощь, вплоть до транспортировки врачей туда, либо больных - в областной центр. Третье: по линии Министерства социальных отношений области дать предложения по выплатам семьям погибших и пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Участок чистили за 5 минут до аварии

Движение на участке, где произошла автоавария, осуществляется в полном объеме, сообщила ТАСС специалист по связям с общественностью федерального управления автомобильных дорог "Приуралье" Алсу Бабичева. Она уточнила, что участок дорожного полотна был очищен за пять минут до происшествия.

"Управление дорог проверило работу подрядной организации, ответственной за содержание федеральной трассы. На указанном участке за 5 мин до дорожно- транспортного происшествий была произведена очистка и обработка поверхности проезжей части, что подтверждается программным комплексом "Дортранснавигация" (ГЛОНАСС)", - сказала Бабичева.

В Единой дежурной диспетчерской службе по Иглинскому району Башкирии уточнили ТАСС, что "гололеда на трассе М-5 возле Улу-Теляка сегодня не зафиксировано". Согласно сервису "Яндекс. Погода", в данный момент в районе Улу- Теляка Иглинского района Башкортостана -13 градусов, скорость ветра - 2 м/с, осадков нет.

При этом накануне МЧС по Башкирии объявило на сегодня штормовое предупреждение из-за сильной метели.