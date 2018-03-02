В отношении главы Дербентского района Дагестана возбудили дело о превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, который подозревается в превышении полномочий, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Магомеда Джелилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий")", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в 2015 году Джелилов, являясь врио главы Дербентского района, "явно выходя за пределы своих полномочий незаконно подписал постановления о предоставлении двум местным жителям земельных участков площадью по 1 га каждому для ведения личного подсобного хозяйства".

"Противоправными действиями Джелилова муниципальному образованию причинен ущерб на общую сумму около 2,2 млн рублей", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в доме главы района прошли оперативные мероприятия. Также сотрудники республиканских УФСБ, СУ СК и МВД провели оперативные мероприятия и выемку документов в администрации Дербентского района.