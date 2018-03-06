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Британское правительство уведомили об инциденте с экс-полковником ГРУ в Солсбери

Происшествия
6 марта, 16:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, марта. /ТАСС

Отмечается, что "все компетентные ведомства были проинформированы о развитии событий"

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ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании уведомлено об инциденте в английском Солсбери, где от воздействия неизвестного вещества пострадали экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Терезы Мэй.

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"Все компетентные ведомства, включая Даунинг-стрит, 10, были проинформированы о развитии событий", - сказала она.

В ответ на просьбу репортеров описать текущие отношения между Великобританией и Россией пресс-секретарь сказала, что премьер ранее четко прояснила свои взгляды.

66-летний Скрипаль был обнаружен в воскресенье вместе со своей дочерью Юлией в торговом центре The Maltings в Солсбери. Оба находились на скамейке в бессознательном состоянии. В данный момент сотрудники британской полиции определяют вещество, которое привело к ухудшению здоровья двух пострадавших. Они в критическом состоянии находятся в больнице.

Официально имена пострадавших не сообщаются. В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Как ранее во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о том, с чем может быть связан инцидент вокруг экс-полковника ГРУ. По его словам, Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании этого инцидента, но Москва всегда открыта к взаимодействию.

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