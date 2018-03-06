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ВС Карелии оставил под стражей директора лагеря по делу о гибели детей на Сямозере

Происшествия
6 марта, 16:51 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 6, марта. /ТАСС

Елена Решетова будет находиться под арестом до 7 августа

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ПЕТРОЗАВОДСК, 6 марта. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Карелии оставил под арестом до 7 августа директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, которую обвинили в гибели 14 детей на Сямозере в июне 2016 года. Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Ермакова.

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В феврале Пряжинский районный суд республики, куда поступило уголовное дело, продлил обвиняемой срок содержания под стражей на шесть месяцев - до 7 августа 2018 года. Ее защита обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.

"Верховный суд Карелии оставил без изменения решение Пряжинского районного суда о продлении Решетовой срока содержания под стражей, а апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - сказала Ермакова.

По ее словам, обвиняемая и адвокат просили избрать меру пресечения, несвязанную с лишением свободы. Представитель прокуратуры требовал оставить ее под арестом.

Решетовой предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

История вопроса

По версии следствия, Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера.

При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

После происшествия СК РФ возбудил уголовные дела. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" и начальник лагеря находятся под стражей с июня 2016 года. Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывшие инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, а также врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

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