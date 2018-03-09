Около 180 британских военных задействованы в расследовании инцидента в Солсбери

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Около 180 британских военнослужащих задействованы в оказании помощи правоохранительным органам, расследующим покушение на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, к расследованию подключены военнослужащие морской пехоты и личный состав подразделений радиационной, химической и биологической защиты. "Наши вооруженные силы активизировали поддержку полиции в расследовании в Солсбери, опираясь на важные экспертные оценки и информацию, которая уже была предоставлена нашими ведущими исследователями из военной лаборатории (технопарка - прим. ТАСС) Портон-Даун", - заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Как в свою очередь проинформировал Скотленд-Ярд, помощь военных понадобилась для того, чтобы "убрать с места происшествия автомобили и посторонние предметы", включая кареты скорой помощи. Существуют опасения, что на данные объекты могло попасть неизвестное вещество, которым отравились пострадавшие.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра The Maltings в английском городе Солсбери.

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Он также утверждал, что Россия занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил санкциями, если выяснится, что Москва причастна к случившемуся со Скрипалем.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее в пятницу заявил, что Россия готова помогать в расследовании любого вопроса, в том числе инцидента в Солсбери, при обращении по профессиональным каналам.