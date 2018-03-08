Госдеп не анонсирует меры против виновников отравления Скрипаля до окончания расследования

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты на данный момент не в курсе того, кто ответственен за отравление в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и не могут говорить о мерах против виновников этого преступления. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Я не буду комментировать гипотетические возможности", - сказала она. "На данный момент мы не в курсе, кто ответственен за эту атаку. Мы с большим уважением относимся к британскому правительству и тому, что они делают в рамках расследования, которое сейчас проводится. Я не буду забегать вперед этого разбирательства - пускай британцы разберутся, после у нас будет дополнительная информация", - сказала она.

В среду шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сообщил, что 4 марта Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. От контакта с ним также пострадал полицейский, который одним из первых прибыл на место инцидента и теперь находится в тяжелом состоянии в больнице.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Министр заявил, что Россия якобы занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил санкциями, если версии о причастности Москвы к отравлению найдут подтверждение.

В российском МИД на это отреагировали с крайним удивлением, задавшись вопросом, как можно делать какие-то выводы при отсутствии результатов расследования. Пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, с чем может быть связано отравление экс-полковника ГРУ. По его словам, Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании, но Москва всегда открыта к взаимодействию.