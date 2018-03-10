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При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре пострадал девятилетний ребенок

Происшествия
10 марта, 11:22 дата обновления: 10 марта, 11:30 UTC+3

Спасатели эвакуировали всех жильцов дома

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© Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Девятилетний ребенок пострадал в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Ребенок среди пострадавших есть один, девять лет", - сказал собеседник.

Спасатели эвакуировали всех жильцов многоквартирного дома. "Жильцы всего дома эвакуированы, решается вопрос по расселению пострадавшего подъезда", - сказал источник в экстренных службах города.

В пресс-службе мэрии города ТАСС уточнили, что на место выехал мэр Евгений Первышов.

Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на Славянской улице, после которого на пятом этаже обрушилась стена, не вызвал дальнейшего пожара.

"Возгорания не последовало. Но после хлопка образовались завалы на пятом этаже", - сообщили в экстренных службах.

Сейчас на месте происшествия ведется разбор завалов. "Специалисты также выясняют, есть ли угроза дальнейшего обрушения", - сообщили в экстренных службах.

На месте также работают бригады скорой помощи.

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Темы
Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
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