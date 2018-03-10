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Пострадавшие при взрыве газа в Краснодаре дети находятся в реанимации

Происшествия
10 марта, 13:05 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 10, марта. /ТАСС

В детскую краевую больницу поступили двое детей 9 и 12 лет, сообщили в медучреждении

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КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Двое детей, которые пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре, находятся в реанимации, сообщили ТАСС в детской краевой больнице.

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Взрыв газовоздушной смеси произошел в субботу на пятом этаже жилого дома на ул. Славянской, 75. По последним данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей 9 лет и 12 лет. "Дети в реанимации", - пояснил собеседник агентства.

С травмами средней и тяжелой степени все пострадавшие госпитализированы, один взрослый в тяжелом состоянии. Хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил 90% ожогов тела.

В результате ЧП произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов. Возгорания не последовало. В настоящий момент дом отключен от электричества и газоснабжения.

 

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Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
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