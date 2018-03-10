Число пострадавших при взрыве газа в Краснодаре возросло до семи

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве бытового газа в доме №75 на Славянской улице в Краснодаре увеличилось до семи человек. Об этом сообщил ТАСС советник мэра Владимир Вербицкий.

"Информация по пострадавшим - семь человек", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

По его данным, среди них двое детей 9 лет и 12 лет с травмами средней и тяжелой степени тяжести, один взрослый в тяжелом состоянии, троим помощь оказали на месте.

По его словам, хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил 90% ожогов тела. "Пострадал хозяин квартиры, был в состоянии алкогольного опьянения. [Он находится] в больнице, 90% ожогов кожи. Пострадала семья соседей - двое детей и двое взрослых", - пояснил он.

Причины ЧП

В МЧС подтвердили, что причиной частичного обрушения стены на двух этажах здания стал взрыв газа. "В 10:20 поступило сообщение о взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Краснодаре, улица Славянская, 75. Без горения. Произошло частичное обрушение стены четвертого и пятого этажа, повреждена часть кровли, лестничный марш между четвертым и пятыми этажами. Погибших точно нет на данный момент", - сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. "По предварительным данным, в квартире на пятом этаже была утечка газа, которая привела к взрыву газовоздушной смеси", - сказал источник.

На месте происшествия сейчас работают следователи и представители газовой службы.

Представитель следственного управления СК РФ по региону подтвердила, что следствие рассматривает этот вариант в качестве возможной причины взрыва. "Но это только предварительные данные", - подчеркнула собеседница.

В свою очередь, в оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации сообщили, что взрывом повреждены две квартиры. "По уточненной информации, в результате взрыва бытового газа в квартире на пятом этаже повреждены две квартиры, частично обрушились железобетонные конструкции кровли и межэтажные перекрытия, частично повреждено остекление трех квартир и лестничного марша", - сказал собеседник агентства.

В связи со взрывом отключено газоснабжение в четырех близлежащих домах, несколько зданий обесточены, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе города. "Проводится обследование дома", - сказал сотрудник пресс-службы МЧС России.

МЧС готово направить специальный мобильный диагностический комплекс "Стрела" для обследования здания. "В Ростове-на-Дону приведен в готовность диагностический комплекс "Стрела-П" для обследования устойчивости несущих конструкций дома", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники следственного управления СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело после взрыва. "По факту произошедшего принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности")", - сказал собеседник.

Жильцов разместили в школе

Как сообщили в оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации, из пострадавшего подъезда отселены 20 человек, они размещены пока в школе. Ранее представитель регионального ГУ МЧС уточнил, что из дома эвакуировали 30 человек.

В свою очередь глава Краснодара Евгений Первышов сообщил ТАСС, что на место "вызваны специалисты, чтобы обследовать состояние подъезда, который больше всех пострадал". "После того, как обследуем дом, будет принято решение по временному размещению жильцов: либо весь дом будем расселять, либо крайний подъезд. Сейчас все размещаются в 16-й школе, здесь открыт пункт временного размещения, горячий чай, питание сейчас обеспечивают всем жителям", - сообщил мэр города.

По его словам, власти пока не готовы ничего сказать по компенсациям пострадавшим, поскольку "необходимо оценить степень ущерба".

Для эвакуированных жильцов также открыт пункт временного размещения на базе гостиницы "Кавказ", где предусмотрено все необходимое для проживания, сообщил представитель оперативного штаба.

Он добавил, что на базе Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована горячая линия. На месте происшествия работают 173 человека и 56 единиц техники, в том числе от МЧС России - 64 человека и 16 единиц техники.