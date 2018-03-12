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Власти подтвердили гибель пяти человек в крушении вертолета в Нью-Йорке

Происшествия
12 марта, 9:54 UTC+3 МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Выжить удалось только пилоту, который смог выбраться из кабины благодаря слабо затянутому ремню безопасности

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ТАСС, 12 марта. Пятеро из шести человек, находившихся на борту частного прогулочного вертолета Eurocopter AS350, упавшего в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке, погибли. Об этом сообщил в понедельник телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось что два человека скончались на месте, еще трое были госпитализированы в критическом состоянии.

Вертолет, принадлежавший частной компании Liberty Helicopter, совершил жесткую посадку, перевернулся и затонул на глубине 15 метров. Выбраться самостоятельно удалось только пилоту, он был доставлен в больницу на обследование и чувствует себя нормально. Как объяснил представитель спасателей Дэниэль Нигрон, пилота спасло то, что он не был крепко пристегнут, в отличие от пассажиров.

Расследованием причин и обстоятельств катастрофы займется Национальное управление по безопасности на транспорте. Его группа прибудет в Нью-Йорк в понедельник. По данным Федерального авиационного управления США, вертолет упал в пролив Ист-Ривер рядом с островом Рузвельта. Есть сведения от пилота другого вертолета, который видел Eurocopter AS350 и дым, струившийся из его двигателя.

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