Около 60 населенных пунктов Дагестана остались без сообщения из-за схода лавин

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Лавины повторно отрезали сообщение с почти 60 населенными пунктами в Тляратинском и Рутульском районах Дагестана, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Агентства по дорожному хозяйству региона (Дагавтодор).

"В связи с повторным сходом снежных лавин закрыты следующие участки горных дорог: Анцух-Тлярата (5 км) и Бежтинский участок - Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал (106 км) в Тляратинском районе и дорога Рутул-Лучек - Джиных (37 км) в Рутульском районе. Объездных дорог нет, без сообщения остались восемь населенных пунктов и две погранзаставы в Рутульском районе и 50 - в Тляратинском районе", - сказал представитель Дагавтодора.

По его словам, в настоящее время идет расчистка дорог. "Всего на расчистке задействовано пять единиц техники. При отсутствии повторных сходов снежных лавин по всем направлениям проезды будут восстановлены не позднее 16:00 мск сегодняшнего дня", - добавил собеседник агентства.

По данным республиканского МЧС, в результате схода лавин разрушений и пострадавших нет. К ликвидации последствий происшествия привлекли 28 человек, восемь единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Дагестану привлекались три человека, одна единица техники.

Кроме того, в Рутульском районе в настоящее время отрезанными от транспортного сообщения остаются еще десять сел. Здесь 11 марта около населенного пункта Цахур произошел сход лавины объемом 6 тыс. кубометров на участок дороги протяженностью 50 м.

Как сообщалось ранее, 9 марта в Тляратинском районе лавина в 6 км от селения Тлярата отрезала сообщение с 51 населенным пунктом, его восстановили 10 марта.