Присланное в британский парламент вещество оказалось безвредным

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Вещество, которое привело в понедельник к частичному оцеплению здания британского парламента, оказалось безвредным. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в пресс-службе Палаты общин, нижней палаты британского парламента.

"Сегодня столичная полиция исследовала подозрительное вещество и пришла к выводу, что оно не является потенциально опасным. Пораженный участок был временно оцеплен, но необходимости в эвакуации не возникло. Два человека посетили больницу в качестве меры предосторожности", - сказано в этом заявлении.

Ранее в лондонской полиции корреспондента ТАСС проинформировали, что причиной ЧП стала подозрительная посылка, доставленная в здание Норман-Шоу. Таким образом, инцидент произошел не в историческом здании Вестминстерского дворца, где проходят заседания членов Палаты общин и Палаты лордов, а в здании через дорогу, где располагаются офисы депутатов.

Эвакуации людей из здания не проводилось, хотя та часть, где произошел инцидент, была временно оцеплена.