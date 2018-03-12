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Присланное в британский парламент вещество оказалось безвредным

Происшествия
12 марта, 19:07 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

По сообщениям пресс-службы Палаты общин, "необходимости в эвакуации не возникло", хотя часть здания временно находилась в оцеплении

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ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Вещество, которое привело в понедельник к частичному оцеплению здания британского парламента, оказалось безвредным. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в пресс-службе Палаты общин, нижней палаты британского парламента.

"Сегодня столичная полиция исследовала подозрительное вещество и пришла к выводу, что оно не является потенциально опасным. Пораженный участок был временно оцеплен, но необходимости в эвакуации не возникло. Два человека посетили больницу в качестве меры предосторожности", - сказано в этом заявлении.

Ранее в лондонской полиции корреспондента ТАСС проинформировали, что причиной ЧП стала подозрительная посылка, доставленная в здание Норман-Шоу. Таким образом, инцидент произошел не в историческом здании Вестминстерского дворца, где проходят заседания членов Палаты общин и Палаты лордов, а в здании через дорогу, где располагаются офисы депутатов.

Эвакуации людей из здания не проводилось, хотя та часть, где произошел инцидент, была временно оцеплена.

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