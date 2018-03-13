В Петербурге на месте взрыва газа в доме завершены поисково-спасательные работы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу.

"Поисково-спасательные работы завершены, дальше будут проводиться аварийно-восстановительные работы и решаться вопрос о размещении жителей пострадавшего подъезда", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, в центре медицины катастроф сообщили, что в результате взрыва госпитализирован один человек. Погибших нет.

Взрыв газа произошел в квартире на 8-м этаже 9-этажного панельного газифицированного жилого дома. После этого начался пожар, который был быстро ликвидирован на площади 10 кв. метров. Произошло обрушение внешних стен четырех квартир, частичное обрушение лестничных маршей.

"Из пострадавшего подъезда эвакуированы 82 человека, шесть человек преклонного возраста, которые являются лежачими, были доставлены в больницу. 11 человек размещены в пункте временного размещения на базе гимназии", - сказали в ГУ МЧС.