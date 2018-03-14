Суд 22 марта рассмотрит жалобу на решение об изъятии имущества полковника Захарченко

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд перенес на 22 марта рассмотрение жалобы на изъятие в доход государства свыше 9 млрд рублей бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Отложить рассмотрение жалобы на 22 марта на 09:30 мск для того, чтобы стороны могли ознакомиться с материалами дела и материалами возражений всех участников", - сказал судья.

1 декабря Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места, в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей. Позиция Захарченко и других ответчиков состоит в том, что недвижимое имущество было заработано честным трудом, а происхождение наличных средств не установлено. Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в федеральный бюджет.

Дело Захарченко

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора этой кредитной организации Галину Марчукову.

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток. По версии следствия, он получил 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тыс. долларов - от владельца ресторана "Ля Маре" Меди Дусса. От него же, по данным следствия, Захарченко получил 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Еще одним эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей, полученные в виде услуги на отдых в Сочи.

Следственные действия по трем эпизодам его преступлений полностью завершены, Захарченко и его адвокаты знакомятся с материалами дела, которые насчитывают 32 тома. Еще по двум эпизодам взяток расследование продолжается.

Срок ареста Захарченко установлен до 9 июня 2018 года.