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Движение автотранспорта затруднено в Москве в районе столкновения электрички с трактором

Происшествия
14 марта, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Автомобилистов просят объезжать участок Ростокинского проезда

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта затруднено на северо-востоке Москвы в районе столкновения электрички с трактором. Автомобилистов просят объезжать данный участок дороги, сообщили ТАСС в пресс- службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Из-за аварии на железнодорожном переезде затруднено движение на участке Ростокинского проезда", - сказал собеседник агентства.

Автомобилистов просят объезжать данный участок дороги и заранее планировать маршрут для поездок в вечерний час пик.

Ранее на перегоне между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги трактор столкнулся с электричкой. В результате аварии пострадал тракторист.

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