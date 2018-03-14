Движение автотранспорта затруднено в Москве в районе столкновения электрички с трактором

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта затруднено на северо-востоке Москвы в районе столкновения электрички с трактором. Автомобилистов просят объезжать данный участок дороги, сообщили ТАСС в пресс- службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Из-за аварии на железнодорожном переезде затруднено движение на участке Ростокинского проезда", - сказал собеседник агентства.

Автомобилистов просят объезжать данный участок дороги и заранее планировать маршрут для поездок в вечерний час пик.

Ранее на перегоне между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги трактор столкнулся с электричкой. В результате аварии пострадал тракторист.