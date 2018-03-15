СК возбудил дело по факту обстрела сотрудников полиции в Рязанской области

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов по факту обстрела полицейских из охотничьего ружья в Рязанской области в среду. Об этом ТАСС сообщили в четверг в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

"По факту обстрела полицейских возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", проводится проверка законности применения табельного оружия сотрудниками полиции", - рассказала старший помощник руководителя управления Анжелика Евдокимова.

Вечером 14 марта сотрудники управления МВД РФ по Рязанской области совместно с СОБР отдела Росгвардии по региону ликвидировали мужчину, который из охотничьего ружья открыл стрельбу по полицейским.

В пресс-службе управления МВД по региону уточнили, что в полицию обратились жители деревни Залесное-Чулково Кораблинского района Рязанской области, которые сообщили, что один из местных жителей в нетрезвом состоянии ходит по двору своего дома с охотничьим ружьем в руках.

Также они рассказали о доносившихся звуках выстрелов со двора.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что хозяин, 55-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и хулиганство, заперся в доме. Участковый уполномоченный полиции через окно попытался поговорить с ним, но злоумышленник начал стрелять в сторону сотрудников правоохранительных органов.

В пресс-службе отметили, что офицеры СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя.

При осмотре дома обнаружили охотничье ружье и десять патронов к нему.

Кроме того, как сообщил источник ТАСС, мужчина был вооружен боевой гранатой. Расследование инцидента продолжается.