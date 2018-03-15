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Суд продлил арест подростку, напавшему с топором на учителя и школьников в Улан-Удэ

Происшествия
15 марта, 12:20 дата обновления: 15 марта, 12:33 UTC+3

Обвиняемый останется под стражей до 19 июля

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УЛАН-УДЭ, 15 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ продлил на четыре месяца арест подростку, напавшему с топором на учителя и учеников школы в поселке Сосновый бор. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на четыре месяца, до 19 июля", - сказал представитель суда.

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ЧП в школе произошло 19 января. Вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу в школе в пригороде Улан-Удэ (поселок Сосновый Бор), после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога. Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

Подростку, совершившему нападение, сразу после выписки из больницы, 23 января, было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Также арестованы два предполагаемых соучастника 14 и 15 лет.

В конце января и начале февраля троих пострадавших школьников и учительницу выписали из больницы. Две девочки, больше всех пострадавшие при нападении, в конце февраля отправились для продолжения лечения и прохождения реабилитации в Санкт-Петербург. Одна из школьниц, получившая тяжелую черепно-мозговую травму, направлена в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора А. Л. Поленова. Вторая, перенесшая операцию по восстановлению пальцев руки, - в Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера.

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