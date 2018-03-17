Британская полиция заявила, что расследование дела Скрипаля займет недели, если не месяцы

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Расследование обстоятельств отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери будет длиться несколько недель или даже месяцев. Об этом заявил в субботу глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

По его словам, полиция демонстрирует "значительные успехи в тщательном расследовании, которое, вероятно, будет продолжаться в течение недель, если не месяцев".

Само расследование Басу назвал трудным, сообщив, что над ним в круглосуточном режиме работают около 250 экспертов при поддержке еще сотен полицейских, военных, сотрудников чрезвычайных служб. "Это чрезвычайно сложное и многогранное расследование, над этим делом в круглосуточном режиме работают около 250 в высшей степени опытных и мотивированных специалистов из контртеррористического подразделения", - добавил он.

Басу также отметил важность установления маршрута передвижения пострадавших в первой половине дня и обратились за помощью к возможным очевидцам. По его словам, Скотленд-Ярд установил, что до отравления пострадавшие перемещались на машине к центру Солсбери.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в городе Солсбери. Сейчас они находятся в критическом состоянии в больнице.

Британские власти ранее обвинили РФ в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В свою очередь МИД РФ в субботу сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.