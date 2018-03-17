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После взрыва газа в Омске в больницу доставили двух пострадавших

Происшествия
17 марта, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Еще одна женщина остается на амбулаторном лечении, сообщили в региональном минздраве

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Двое из троих пострадавших при хлопке бытового газа в Омске нуждаются в госпитализации, их доставили в больницу. Еще одна женщина остается на амбулаторном лечении, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Двое госпитализированы. Третья пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее нервное потрясение", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в пресс-службе регионального управления СК России сообщили об одном пострадавшем в результате хлопка газа, который произошел в на четвертом этаже девятиэтажного дома. Из здания эвакуировали 85 человек, включая 12 детей, они размещены в автобусах.

По данным омского гидрометцентра, температура воздуха в городе - минус 1 градус. Ветер юго-западный до 3 м/с, без осадков.

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