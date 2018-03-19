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СК признал самоубийством смерть замминистра Татарстана Елены Шишмаревой

Происшествия
19 марта, 11:21 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, марта. /ТАСС

Шишмареву, которая являлась фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, нашли мертвой 7 февраля

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КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Следственные органы не будут возбуждать уголовное дело по факту смерти заместителя министра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, поскольку она совершила самоубийство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

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Ведомство 1 февраля возбудило уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников минздрава республики по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий. Позже правоохранительные органы задержали Шишмареву, затем суд заключил ее под домашний арест. 7 февраля женщина была найдена мертвой в собственном доме. Как сообщали источники ТАСС в правоохранительных органах, на ее шее обнаружено восемь ножевых ранений.

"В Татарстане вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти заместителя министра здравоохранения. Она покончила с собой, ее смерть не носит криминальный характер", - отметил собеседник.

По данным ведомства, согласно записям камер видеонаблюдения, никто на территорию дома не заходил, порядок в комнатах нарушен не был, посторонние следы отсутствовали.

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